Fenerbahçe’nin yeni sezon planları hazır: Kamp tarihi ve yeri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho gelecek sezon da takımın başındaymış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Yaz hazırlık sürecinin planını yapan Portekizli çalıştırıcı, kamp tarihlerini belirledi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, tecrübeli teknik adam yeni sezon öncesi tüm hazırlık kampını ve oynanacak maçları planlamış durumda.
Sarı-lacivertli takımın sezon başı kamp programı, kamp yapacağı ülke, antrenman zamanları, hazırlık maçlarının oynanacağı tarihler şimdiden belirlendi.
Yeni sezon öncesi kamp planını belirleyen Mourinho'nun kalması durumunda, sarı-lacivertliler hazırlıklarına 5 Temmuz tarihinde Portekiz'de başlayacak.
SON HAZIRLIK İSTANBUL'DA
Jose Mourinho'nun, hazırlık maçı yapılacak takımları belirlediği de öğrenildi. Bu takımların farklı profillerde ve farklı seviyelerde olduğu belirtildi.
Yapılan plana göre Fenerbahçe, 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme karşılaşmasının hemen öncesinde son bir hazırlık maçını da İstanbul'da yapacak.
OYUNCULARINI TESELLİ ETTİ
Gelecek sezon da takımın başındaymış gibi çalışmalarını sürdüren Mourinho, 2-1 galip geldikleri Eyüpspor maçı sonrası şampiyonluk umutları biten oyuncularını da teselli etti.
Özellikle taraftarların protestosu nedeniyle üzgün olan futbolcularıyla konuşan Portekizli çalıştırıcı "Kalan 2 maçımızı da kazanarak, sezonu tamamlayalım. Bu sezon yapamadıklarımızı seneye yapmak için çalışacağız" dedi.
Mourinho'nun bu hafta içinde yönetimle bir görüşme yapacağı da öğrenildi.