Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: 'Ne Veerman ne Sörloth anlaşma sağlanmak üzere'

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın, Veerman ve Sörloth dışında bir oyuncunun transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

1 /4 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /4 Sarı lacivertli takım PSV forması giyen Veerman ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

3 /4 Ayrıca Sörloth ile olan görüşmeler de devam ediyor.