Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: 'Ne Veerman ne Sörloth anlaşma sağlanmak üzere'

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın, Veerman ve Sörloth dışında bir oyuncunun transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takım PSV forması giyen Veerman ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Ayrıca Sörloth ile olan görüşmeler de devam ediyor.
Fakat gazeteci Mehmet Demirkol, başka bir ismi ortaya attı. Demirkol şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Maestro'yu kadrosuna katmak üzere."