Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye dev gelir! Kasaya giren rakam belli oldu

Fenerbahçe'ye dev gelir! Kasaya giren rakam belli oldu

11:2115/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, lig aşamasının bitimine iki maç kala kasasına koyduğu rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...

2025-26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica engelini aşamayan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 6. haftanın sonunda grup aşamasının bitimine 2 maç kala puan tablosunda 11 puan ile 12. sırada yer alıyor.

Son olarak SK Brann deplasmanında farklı galip gelen Domenico Tedesco ve öğrencileri, Avrupa'da aldıkları başarılı sonuçlar ile kulübün kasasını da doldurdu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Elemeleri de dahil olmak üzere iki kulvardan toplamda kasasına 19.2 milyon euro koydu.

#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#UEFA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025 KARİYER KAPISI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?