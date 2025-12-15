Fenerbahçe'ye dev gelir! Kasaya giren rakam belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, lig aşamasının bitimine iki maç kala kasasına koyduğu rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...
2025-26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica engelini aşamayan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 6. haftanın sonunda grup aşamasının bitimine 2 maç kala puan tablosunda 11 puan ile 12. sırada yer alıyor.
Son olarak SK Brann deplasmanında farklı galip gelen Domenico Tedesco ve öğrencileri, Avrupa'da aldıkları başarılı sonuçlar ile kulübün kasasını da doldurdu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Elemeleri de dahil olmak üzere iki kulvardan toplamda kasasına 19.2 milyon euro koydu.