Ferdi’yi unutturacak transfer: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den sol bek

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’a transferi teknik direktör Jose Mourinho’nun bütün hesaplarını karıştırdı. Kanarya Ferdi’nin boşluğunu bomba bir transferle doldurmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi milli yıldızdan gelecek bonservisle Premier Lig devinde forma giyen yıldız futbolcunun transfer girişimlerine başlayacak.
Fenerbahçe'ye 2018 yazında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, üstüne koyan bir performans sergiledi ve birçok dev kulübün radarına girdi.
Milli yıldız EURO 2024'te de başarılı grafiğini sürdürdü ve değerine değer kattı.
Premier Lig ekiplerinden Brighton, 24 yaşındaki sol bek için önemli mesafe kat ederken; bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro teklif etti.
Görüşmelerin sürdüğü bilinirken, Ferdi de kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini bildirdi.
Mourinho, ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde bulunan o yıldızı yeni sezonda takımında görmek istediğini dile getirdi.
A Spor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'ndan gelecek dev bonservisle birlikte bu bölgedeki açığı kapatmak isteyen Fenerbahçe, Leicester City'den Victor Kristiansen'i gündemine aldı.
Danimarkalı sol bek, Leicester City-Wilfried Zaha görüşmeleri sırasında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 34 maça çıkarken 4 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 522 dakika sahada kaldı.
İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro…
Victor Kristiansen kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Victor Kristiansen, 16 Aralık 2002'de Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi.
21 yaşındaki oyuncu futbola Kopenhag altyapısında başladı.
2021'de A takıma yükseldi ve Ocak 2023'te ise 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'e transfer oldu.
Bologna'da 1 yıl kiralık olarak forma giydi ve kulübüne geri döndü.
Victor Kristiansen