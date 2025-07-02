Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe 15 milyon Euro teklif etti

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli isimleri gündemine almıştı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin listesindeki yıldız oyuncu için kulübüne 15 milyon Euro önerdiğini duyurdu.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Jhon Duran'ı İstanbul'a getirdi.
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren sarı-lacivertliler, bu kez de listesindeki yıldız isim için harekete geçti.
Fransız basınından L'Equipe, önemli bir gelişmeyi okuyucuları ile paylaştı. Buna göre Fenerbahçe, PSG forması giyen Marco Asensio için 15 milyon Euro önerdi.
Haberde, "Fenerbahçe PSG ile yalnızca Milan Skriniar için görüşmüyor. Türk kulübü, aynı zamanda Marco Asensio için Paris ekibine 15 milyon Euro teklif etti" ifadeleri yer aldı.
Luis Enrique'nin yeni sezon planları arasında yer almayan İspanyol futbolcunun, bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı bildirildi.
Yıldız futbolcunun son kararının beklendiği aktarılırken Jose Mourinho'nun da oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.
Kariyerine Mallorca altyapısında başlayan Asensio, Real Madrid ve Espanyol'da da forma giymişti.
Asensio'nun PSG ile olan sözleşmesi 2026 haziranında dolacak.