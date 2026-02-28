Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maça Lucas Torreira 1 gol 1 asist yaparak damga vurdu. Galatasaray - Alanyaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. 


Maçın en dikkat çeken ismi ise Uruguaylı yıldız Lucas Torreira oldu; tecrübeli orta saha oyuncusu 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı.


Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, 45+2. dakikada Sacha Boey'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 


İkinci yarıda Alanyaspor eşitliği sağladı; Mounie'nin kafa golüyle skor 1-1'e geldi. Ancak Galatasaray kısa sürede yanıt verdi. Victor Osimhen'in ceza sahasında röveşata denemesi topu ıskalayınca top Torreira'nın önüne düştü. Kale ağzında iyi değerlendirilen pozisyonda Torreira topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.


Maçın son bölümünde Alanyasporlu kaleci Paulo Victor’un yaptığı hatayı Victor Osimhen affetmedi. Sarı-kırmızılılar farkı üçe çıkardı ve 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. 


GALATASARAY 3-1 ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ


Galatasaray - Alanyaspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


