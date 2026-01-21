UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Atletico Madrid’i konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı Romen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Maç TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanyol temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo da müsabakada forma giyemeyecek. Peki Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı, ilk 11’ler belli oldu mu? İşte Galatasaray - Atletico Madrid maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /26 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.



2 /26 Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Maç tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 /26 Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.



4 /26 Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.



5 /26 Son olarak Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.



6 /26 Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. "Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi.



7 /26 İspanyol temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.



8 /26 GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK? Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanyol temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.



9 /26 Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo da müsabakada forma giyemeyecek.



10 /26 KİMLER KART SINIRINDA? Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.



11 /26 Jakobs ve Sanchez, sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiliz ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.





12 /26 OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak.



13 /26 Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı.

14 /26 Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu üçüncü tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray'ın attığı gollerin büyük bir bölümü Victor Osimhen'den geldi.





15 /26 Nijeryalı futbolcu, "Devler Ligi"nde atılan 8 golün 6'sını kaydetti. Diğer 2 golü ise Yunus Akgün attı. Victor Osimhen, gol krallığı yarışında Manchester City'nin santrforu Erling Haaland ile ikinciliği paylaşıyor. Zirvede ise 9 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldız Kylian Mbappe bulunuyor.





16 /26 ICARDİ TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına ulaşmak için de mücadele verecek.



17 /26 Son olarak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandıran Icardi, Galatasaray formasıyla 71. golünü kaydetti.



18 /26 Arjantinli santrfor, Atletico Madrid karşısında 2 kez rakip fileleri havalandırması halinde 72 gollü Rumen futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.



19 /26 Teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid, LaLiga'da 20. hafta sonunda 4. sırada bulunuyor.



20 /26 Geride kalan 20 lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibi 41 puana sahip.



21 /26 Atletico Madrid, LaLiga'daki son maçında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 1-0 yendi. Atletico Madrid'in Sloven file bekçisi Jan Oblak, görev alması halinde 100. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

22 /26 Oblak, teknik direktör Diego Simeone'nin görev vermesi halinde 100. "Devler Ligi" maçına Galatasaray karşısında çıkacak.



23 /26 Julian Alvarez, Galatasaray'a gol atması halinde Atletico Madrid'in tarihinde en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan ikinci futbolcu olacak.



24 /26 Madrid ekibiyle çıktığı 15 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 11 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli santrfor, gol atması durumunda İspanyol Saul Niguez'i bu alanda geçerek ikinci sıraya yerleşecek.



25 /26 Fransız yıldız Antoine Griezmann, 39 golle Atletico Madrid formasıyla en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.

