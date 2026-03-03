Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi: Dev rakam

Sezon başında 40 milyon euroluk teklifi geri çeviren Galatasaray, Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için bonservis beklentisini yükseltti.
Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 40 milyon euroluk teklifine rağmen teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a, "Şampiyonlar Ligi’nde kendini göster, Avrupa’ya git" diyerek ayrılığa onay vermemişti. Teklif sonrası kısa süreli bir kriz yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, özür dileyerek takıma dönmüş ve formasını yeniden kazanmıştı.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısındaki performansı sonrası İtalyan devinin transfer listesine giren milli futbolcuya İngiltere’den de ilgi var.
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca’nın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın tavsiyesiyle Barış’ı sezon sonu için listenin üst sıralarına yazdığı belirtildi.
İtalya, İngiltere ve Almanya’dan dört kulübün daha oyuncuyu takip ettiği ifade edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin kapıyı 45-50 milyon eurodan açmayı planladığı aktarıldı. Yönetim, Dünya Kupası sonrası taliplerin artmasını bekliyor.
Galatasaray’ın dinamosu olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz, bu sezon 36 maçta 9 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.