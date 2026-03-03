Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi: Dev rakam

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM’un 40 milyon euroluk teklifine rağmen teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a, "Şampiyonlar Ligi’nde kendini göster, Avrupa’ya git" diyerek ayrılığa onay vermemişti. Teklif sonrası kısa süreli bir kriz yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, özür dileyerek takıma dönmüş ve formasını yeniden kazanmıştı.