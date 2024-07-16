Galatasaray Barış Alper’in bonservisini belirledi: EURO 2024 sonrası uçtu!

Galatasaray’ın şampiyonluğunda sene boyunca gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, EURO 2024’te de tüm dikkatleri üzerine çekti. A Milli Futbol Takımı’nın galibiyetlerinde kritik bir rol oynayan Barış Alper’in turnuva sonrası bonservis bedeli artış gösterdi. Galatasaray başarılı oyuncu için istediği ücreti belirledi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları hız kazanmış durumda.
Sarı-Kırmızılılar'da takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin de durumları netleşiyor.
Transferin gözde ismi Barış Alper Yılmaz hakkındaki son karar belli oldu.
Galatasaray Yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Milli yıldızı kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.
EURO 2024’te harikalar yaratan ve sezon boyu Sarı-Kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansı taçlandıran, böylece Avrupa devlerinin transfer listesine en üst sıralardan giren Barış için, minimum 30-35 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli belirlendi.
Sarı-Kırmızılılar, bu seviyenin altında gelecek teklifleri değerlendirmeye bile almayacak.
Konuyla ilgili olarak Barış’la da bir görüşme yapıldığı, genç oyuncunun da son kararı tamamen kulübe bıraktığı öğrenildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 55 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 7 gol 12 asist kaydetti.