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Spor

Galatasaray Barış Alper’in bonservisini belirledi: EURO 2024 sonrası uçtu!

11:52 - 16/07/2024 Tuesday
Güncelleme: 11:56 - 16/07/2024 Tuesday
Yeni Şafak

Galatasaray’ın şampiyonluğunda sene boyunca gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, EURO 2024’te de tüm dikkatleri üzerine çekti. A Milli Futbol Takımı’nın galibiyetlerinde kritik bir rol oynayan Barış Alper’in turnuva sonrası bonservis bedeli artış gösterdi. Galatasaray başarılı oyuncu için istediği ücreti belirledi.

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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları hız kazanmış durumda.


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Sarı-Kırmızılılar'da takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin de durumları netleşiyor.

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Transferin gözde ismi Barış Alper Yılmaz hakkındaki son karar belli oldu.


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Galatasaray Yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Milli yıldızı kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. 

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EURO 2024’te harikalar yaratan ve sezon boyu Sarı-Kırmızılı formayla ortaya koyduğu performansı taçlandıran, böylece Avrupa devlerinin transfer listesine en üst sıralardan giren Barış için, minimum 30-35 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli belirlendi.


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Sarı-Kırmızılılar, bu seviyenin altında gelecek teklifleri değerlendirmeye bile almayacak.

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Konuyla ilgili olarak Barış’la da bir görüşme yapıldığı, genç oyuncunun da son kararı tamamen kulübe bıraktığı öğrenildi.


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Galatasaray formasıyla bu sezon 55 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 7 gol 12 asist kaydetti.


#Galatasaray
#Barış Alper
#Süper Lig
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