Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. haftasında evinde İsveç ekibi Elfsborg’u konuk ediyor. Bu akşam saat 17.30’da başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Matej Zunic yönetecek. Teknik direktör Okan Buruk’un bu maça Osimhen ve Icardi ile çıkması bekleniyor. 3 maç cezası bu maçla birlikte sona erecek Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın ve Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak. Galatasaray’da Elfsborg maçında ilk 11’de kimler var? İşte Galatasaray - Elfsborg maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /13 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımıyla karşı karşıya gelecek.

2 /13 "Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi Riga karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.



3 /13 UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.



4 /13 Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

5 /13 Temsilcimiz Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçında yenilgi yüzü görmedi.



6 /13 3 maç cezası bu maçla birlikte sona erecek Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak.

7 /13 Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın ve Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.





8 /13 Konuk Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı. Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor.

9 /13 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.

10 /13 Galatasaray, Elfsborg maçı ile birlikte Avrupa'da 321. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım 320 karşılaşmada 114 galibiyet, 121 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 96 müsabakada 38 galibiyet ve 26 yenilgi gördü.

11 /13 İsveç takımlarıyla yaptığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki 4 müsabakayı da kazanamadı. Avrupa arenasında rakip fileleri 434 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 479 gole engel olamadı.

12 /13 GALATASARAY - ELFSBORG MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Icardi, Osimhen.

