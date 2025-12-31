Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi öncesi kulüplerin nefesini kesecek harcama limitlerini ilan etti. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın transfer dönemi harcama limitleri ne kadar? İşte detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi öncesi Kulüp Lisans Kurulu aracılığıyla takım harcama limitlerini resmen açıkladı.
Kulüplerin nefesini tutarak beklediği rakamlar, özellikle 4 büyükler için transfer stratejilerini doğrudan etkileyecek.
TFF'nin güncellediği limitlere göre devlerin harcama bütçeleri şöyle:
- Galatasaray: 12 milyar 867 milyon 502 bin TL
- Trabzonspor: 7 milyar 856 milyon TL
- Fenerbahçe: 6 milyar 222 milyon TL
- Beşiktaş: 5 milyar 830 milyon TL
Galatasaray, açık ara en yüksek limite sahip kulüp olarak rakiplerine fark attı. Sarı-kırmızılılar, bu dev bütçeyle ara transferde bomba isimlere imza atma potansiyeline sahip.
Trabzonspor ise ikinci sırada yer alarak Karadeniz fırtınasını sürdürmek için önemli bir avantaj elde etti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın limitleri ise görece daha düşük kaldı. Sarı-lacivertliler 6 milyar bandında kalırken, siyah-beyazlılar 5 milyar 830 milyon TL ile en düşük limite sahip 4 büyük oldu.
Kulüpler, belirlenen limitlerin %33'üne kadar ara transferde harcama yapabilecek. Yani Galatasaray yaklaşık 4.2 milyar TL, Trabzonspor 2.6 milyar TL civarında hareket edebilecek.