Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Son dakika: TFF takım harcama limitlerini güncelledi! İşte 4 büyüklerin yeni bütçeleri…

Son dakika: TFF takım harcama limitlerini güncelledi! İşte 4 büyüklerin yeni bütçeleri…

14:5631/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi öncesi kulüplerin nefesini kesecek harcama limitlerini ilan etti. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın transfer dönemi harcama limitleri ne kadar? İşte detaylar.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi öncesi Kulüp Lisans Kurulu aracılığıyla takım harcama limitlerini resmen açıkladı.


Kulüplerin nefesini tutarak beklediği rakamlar, özellikle 4 büyükler için transfer stratejilerini doğrudan etkileyecek.


TFF'nin güncellediği limitlere göre devlerin harcama bütçeleri şöyle:

  • Galatasaray: 12 milyar 867 milyon 502 bin TL
  • Trabzonspor: 7 milyar 856 milyon TL
  • Fenerbahçe: 6 milyar 222 milyon TL
  • Beşiktaş: 5 milyar 830 milyon TL


Galatasaray, açık ara en yüksek limite sahip kulüp olarak rakiplerine fark attı. Sarı-kırmızılılar, bu dev bütçeyle ara transferde bomba isimlere imza atma potansiyeline sahip.



Trabzonspor ise ikinci sırada yer alarak Karadeniz fırtınasını sürdürmek için önemli bir avantaj elde etti.


Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın limitleri ise görece daha düşük kaldı. Sarı-lacivertliler 6 milyar bandında kalırken, siyah-beyazlılar 5 milyar 830 milyon TL ile en düşük limite sahip 4 büyük oldu.


Kulüpler, belirlenen limitlerin %33'üne kadar ara transferde harcama yapabilecek. Yani Galatasaray yaklaşık 4.2 milyar TL, Trabzonspor 2.6 milyar TL civarında hareket edebilecek.


#TFF
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmangazi Köprüsü ücreti 2026 ne kadar? Araç sınıfına göre güncel Osmangazi Köprüsü güncel geçiş ücreti tarifesi