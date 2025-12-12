Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray için flaş iddia: Okan Buruk'un yerine adı geçen teknik direktörü canlı yayında açıkladı

Galatasaray için flaş iddia: Okan Buruk'un yerine adı geçen teknik direktörü canlı yayında açıkladı

09:3712/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya yenilmesinin ardından, teknik direktör Okan Buruk’a yönelik eleştiriler yeniden güç kazandı. Kulüp içinde bazı çevrelerin, teknik direktör olarak Arda Turan’ın adını gündeme taşıdığı öne sürüldü.

Galatasaray, Monaco karşısında aldığı Şampiyonlar Ligi yenilgisi sonrası teknik direktör Okan Buruk etrafındaki tartışmaların gölgesinde kaldı.

Son haftalardaki performans dalgalanmaları, kulüp içindeki bazı kesimlerin Buruk’un geleceğini yeniden masaya yatırmasına yol açmış durumda.

Ukrayna Ligi temsilcisi Shakhtar Donetsk'teki performansıyla adından söz ettiren Arda Turan’ın, Galatasaray çevrelerinde alternatif isim olarak dillendirildiği iddia edildi. Turan’ın performansının sarı-kırmızılı camiada belirli bir grubu harekete geçirdiği aktarıldı.

YouTube kanalı BTV’de konuşan yorumcu Bışar Özbey, edindiği bilgilere dayanarak çarpıcı bir iddia ortaya koydu. Özbey, "Galatasaray’da Arda Turan’ı getirmeye çalışan bir muhalif grup hareketliliği var… Dursun Özbek Arda Turan'ı getirmek istiyor demiyorum. Detaylansın anlatırım" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Arda Turan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI SON AÇIKLAMALAR: Yeni asgari ücret zammı bugün belli olur mu, ne zaman belli olacak?