Galatasaray için flaş iddia: Okan Buruk'un yerine adı geçen teknik direktörü canlı yayında açıkladı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya yenilmesinin ardından, teknik direktör Okan Buruk’a yönelik eleştiriler yeniden güç kazandı. Kulüp içinde bazı çevrelerin, teknik direktör olarak Arda Turan’ın adını gündeme taşıdığı öne sürüldü.
Galatasaray, Monaco karşısında aldığı Şampiyonlar Ligi yenilgisi sonrası teknik direktör Okan Buruk etrafındaki tartışmaların gölgesinde kaldı.
Son haftalardaki performans dalgalanmaları, kulüp içindeki bazı kesimlerin Buruk’un geleceğini yeniden masaya yatırmasına yol açmış durumda.
Ukrayna Ligi temsilcisi Shakhtar Donetsk'teki performansıyla adından söz ettiren Arda Turan’ın, Galatasaray çevrelerinde alternatif isim olarak dillendirildiği iddia edildi. Turan’ın performansının sarı-kırmızılı camiada belirli bir grubu harekete geçirdiği aktarıldı.
YouTube kanalı BTV’de konuşan yorumcu Bışar Özbey, edindiği bilgilere dayanarak çarpıcı bir iddia ortaya koydu. Özbey, "Galatasaray’da Arda Turan’ı getirmeye çalışan bir muhalif grup hareketliliği var… Dursun Özbek Arda Turan'ı getirmek istiyor demiyorum. Detaylansın anlatırım" ifadelerini kullandı.