Galatasaray ıslıklanan futbolcunun peşinde

Guendouzi'nin adı Galatasaray camiası için yabancı değil. Guendouzi, Olympique Marsilya formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde sarı-kırmızılılara karşı oynadığı maçta yoğun şekilde ıslıklanmıştı. Benzer bir tepki, Lazio ile yapılan hazırlık karşılaşmasında da yaşanmıştı. Buna rağmen oyuncunun transfer listesinde yer alması dikkat çekti.