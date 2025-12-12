Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray ıslıklanan futbolcunun peşinde

Galatasaray ıslıklanan futbolcunun peşinde

11:5612/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın, Lazio’da forma giyen Fransız orta saha Matteo Guendouzi’yi transfer listesine aldığı ileri sürüldü. Daha önce Marsilya ve Lazio maçlarında sarı-kırmızılı taraftarların ıslıkladığı 26 yaşındaki oyuncu için temasların başladığı aktarıldı.

Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken kulübün öncelikli hedeflerinden birinin orta saha olduğu belirtiliyor. 

Sarı-kırmızılı yönetimin, Lazio forması giyen Fas asıllı Fransız oyuncu Matteo Guendouzi ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen yorumcu Uğur Karakullukçu, kulüpte orta saha takviyesinin kesin gözüyle bakıldığını belirterek şu ifadeyi kullandı:


"Lazio'dan Matteo Guendouzi de listede varmış. Hatta sadece listede değil, anladığım kadarıyla hafiften girişimler var gibi. Anladığım kadarıyla bir orta saha mutlaka alınacak."

Karakullukçu, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yalnızca Guendouzi’nin değil, aynı zamanda Gedson Fernandes ve Santiago Gimenez’in de yer aldığını söyledi.

Guendouzi'nin adı Galatasaray camiası için yabancı değil. Guendouzi, Olympique Marsilya formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde sarı-kırmızılılara karşı oynadığı maçta yoğun şekilde ıslıklanmıştı. Benzer bir tepki, Lazio ile yapılan hazırlık karşılaşmasında da yaşanmıştı. Buna rağmen oyuncunun transfer listesinde yer alması dikkat çekti.

#Galatasaray
#Matteo Guendouzi
#Lazio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türk İş asgari ücret komisyonuna katıldı mı? Asgari ücret zammında son dakika zam pazarlığı başladı