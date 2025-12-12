Galatasaray ıslıklanan futbolcunun peşinde

Galatasaray’ın, Lazio’da forma giyen Fransız orta saha Matteo Guendouzi’yi transfer listesine aldığı ileri sürüldü. Daha önce Marsilya ve Lazio maçlarında sarı-kırmızılı taraftarların ıslıkladığı 26 yaşındaki oyuncu için temasların başladığı aktarıldı.
Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken kulübün öncelikli hedeflerinden birinin orta saha olduğu belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Lazio forması giyen Fas asıllı Fransız oyuncu Matteo Guendouzi ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen yorumcu Uğur Karakullukçu, kulüpte orta saha takviyesinin kesin gözüyle bakıldığını belirterek şu ifadeyi kullandı:
"Lazio'dan Matteo Guendouzi de listede varmış. Hatta sadece listede değil, anladığım kadarıyla hafiften girişimler var gibi. Anladığım kadarıyla bir orta saha mutlaka alınacak."
Karakullukçu, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yalnızca Guendouzi’nin değil, aynı zamanda Gedson Fernandes ve Santiago Gimenez’in de yer aldığını söyledi.
Guendouzi'nin adı Galatasaray camiası için yabancı değil. Guendouzi, Olympique Marsilya formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde sarı-kırmızılılara karşı oynadığı maçta yoğun şekilde ıslıklanmıştı. Benzer bir tepki, Lazio ile yapılan hazırlık karşılaşmasında da yaşanmıştı. Buna rağmen oyuncunun transfer listesinde yer alması dikkat çekti.