Galatasaray - Kasımpaşa maçına sürpriz misafir! İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın eski golcüsü maçı izlemek için İstanbul'a geldi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi kazanarak ligin ilk yarısına lider girmenin hesaplarını yapıyor.
Öte yandan RAMS Park'ta oynanacak maç için sarı-kırmızılıların sürpriz bir misafiri var.
Galatasaraylı taraftarların sevgilisi, eski futbolcu Milan Baros da Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a geldi.