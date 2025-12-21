Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Kasımpaşa maçına sürpriz misafir! İstanbul'a geldi

Galatasaray - Kasımpaşa maçına sürpriz misafir! İstanbul'a geldi

13:2921/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın eski golcüsü maçı izlemek için İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi kazanarak ligin ilk yarısına lider girmenin hesaplarını yapıyor.

Öte yandan RAMS Park'ta oynanacak maç için sarı-kırmızılıların sürpriz bir misafiri var.

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi, eski futbolcu Milan Baros da Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a geldi.


#Galatasaray
#Kasımpaşa
#Milan Baros
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR ilanları güncellendi: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak! İşte Türkiye geneli İŞKUR açık iş ilanı