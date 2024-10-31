Galatasaray Süper Lig’de tüm istatistiklerde zirvede

Galatasaray'ın özellikle hücum istatistikleri göz dolduruyor. 29 golle ligin en skorer takımı olan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda 20,2 ile en çok gol beklentisine sahip takımı olarak dikkat çekiyor. Böylelikle sarı-kırmızılı ekip, gol beklentisinden daha fazla fileleri havalandırarak hücum hattında verimli bir grafik sergiliyor.



