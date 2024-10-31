Galatasaray Süper Lig’de tüm istatistiklerde zirvede

Trendyol Süper Lig’de 28 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak derbide Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ve maç başına 2.8 puan ortalaması yakaladı. Aslan 11. haftayı ise bay geçecek.
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 11. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılılar, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Ligin namağlup lideri Galatasaray, istatistiklerde de zirvede yer alıyor. 10 haftada 28 puan toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, maç başına 2,8 puan ortalaması tutturdu.
Galatasaray'ın özellikle hücum istatistikleri göz dolduruyor. 29 golle ligin en skorer takımı olan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda 20,2 ile en çok gol beklentisine sahip takımı olarak dikkat çekiyor. Böylelikle sarı-kırmızılı ekip, gol beklentisinden daha fazla fileleri havalandırarak hücum hattında verimli bir grafik sergiliyor.
Ligin en çok şut atan ekibi olan Galatasaray, geride kalan haftalarda maç başına 17 kez rakip kaleyi yokladı. Okan Buruk'un öğrencileri, 17 şutun yaklaşık 7'sinde isabet sağlayarak ligin bu alandaki en başarılı takımı olarak da kayıtlara geçti.
Mauro Icardi, Victor Osimhen, Dries Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz gibi rakip savunmaların işini zorlaştıran hücum oyuncularına sahip Galatasaray, geride kalan 10 maçta rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde de öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, ortalama 31 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak hücum tehdidi oluşturdu.
Öte yandan Galatasaray'ın duran toplardaki başarısı da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Beşiktaş derbisinde Gabriel Sara'nın iki asistiyle duran top organizasyonuyla fileleri havalandırdı. Böylece atılan 29 golün 13'ü duran toptan gelmiş oldu.
Galatasray'ın ayrıca bulduğu gollerde ceza sahası içindeki aktifliği göze çarpıyor. Okan Buruk'un ekibi, ligde kaydettiği 29'un 26'sını ceza sahası içinden bularak bu alanda da ligin zirvesine yerleşti.