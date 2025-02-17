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Galatasaray taraftarını çıldırtan olay: Bilerek mi yapıyorsun!

Galatasaray taraftarını çıldırtan olay: Bilerek mi yapıyorsun!

21:0717/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı Süper Lig maçının ilk yarısında sarı kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera hakkında olumsuz yorumlar yapıldı. Bunun sebebi ise Uruguaylı kalecinin baskı altında topları sürekli olumsuz kullanması.

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçındaki pasları sebebiyle eleştiri konusu oldu. Muslera'nın baskı altındayken attığı topların rakibe gitmesi tepki çekti.

Geriye atılan pas sonrasında topu kontrol edip en olumsuz yere topu gönderen Muslera'ya sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldı. Bazı hesaplar Muslera'ya 'Bilerek mi yapıyorsun?' şeklinde ifadeler kullandı.

Fernando Muslera'nın yanındaki takım arkadaşına pas atmayıp uzun oynaması uzun zamandır eleştiriliyor. Deneyimli kalecinin Az Alkmaar maçında da buna benzer pozisyonlarının olmasına dikkat çekildi.

Fernando Muslera'nın attığı topun ardından Çaykur Rizespor, yeni bir atak şansı elde etti.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muslera'nın takımdan ayrılması ve ülkesine dönmesi bekleniyor.

Galatasaray tarihinin en başarılı yabancılarından biri olan Muslera, son dönemlerdeki performansıyla taraftarlarını memnun etmiyor.

#Galatasaray
#Çaykur Rizespor
#Fernando Muslera

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