Trendyol Süper Lig’de Galatasaray formasıyla 1. devreye damga vuran golcü futbolcuya Premier Lig devi Manchester United talip oldu. Devre arasında Marcus Rashford ile yolları ayıracak olan Manchester United sarı-kırmızılı yıldız için tüm imkanları seferber etmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona ererken Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor.
El Nacional'de yer alan habere göre; Manchester United, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim'in, sezonun ikinci yarısında Osimhen ile çalışmak istediği belirtildi.
Manchester United'ın hücumdaki önemli isimlerden Marcus Rashford'un da devre arasında takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 15 maça çıktı ve 12 gol, 5 asitlik performans ortaya koydu.