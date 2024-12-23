Trendyol Süper Lig’de Galatasaray formasıyla 1. devreye damga vuran golcü futbolcuya Premier Lig devi Manchester United talip oldu. Devre arasında Marcus Rashford ile yolları ayıracak olan Manchester United sarı-kırmızılı yıldız için tüm imkanları seferber etmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.

1 /5 Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona ererken Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor.



2 /5 El Nacional'de yer alan habere göre; Manchester United, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.



3 /5 Premier Lig ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim'in, sezonun ikinci yarısında Osimhen ile çalışmak istediği belirtildi.



4 /5 Manchester United'ın hücumdaki önemli isimlerden Marcus Rashford'un da devre arasında takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

