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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi: Hojbjerg'in yeni takımı belli oldu

13:45 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 13:46 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Danimarkalı orta saha Pierre-Emile Hojbjerg'in transferi gerçekleşti. 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Ligue 1 oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Tottenham forması giyen Danimarkalı orta saha Pierre-Emile Hojbjerg'in yeni takımı belli oldu.


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Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası gelen teklifleri değerlendiren Hojbjerg kararını verdi.


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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Danimarkalı gelecek sezon Ligue 1'de top koşturacak.


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Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg'i kadrosuna kattı.

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Fransızlar bu transfer için Tottenham'a 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Hojberg'in İngiliz ekibiyle sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecekti.


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28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon toplamda 39 maça çıkarken skor katkısı veremedi.

#Pierre-Emile Højbjerg
#Marsilya
#Transfer
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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