Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi: Hojbjerg'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Danimarkalı orta saha Pierre-Emile Hojbjerg'in transferi gerçekleşti. 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Ligue 1 oldu. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Tottenham forması giyen Danimarkalı orta saha Pierre-Emile Hojbjerg'in yeni takımı belli oldu.
Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası gelen teklifleri değerlendiren Hojbjerg kararını verdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Danimarkalı gelecek sezon Ligue 1'de top koşturacak.
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg'i kadrosuna kattı.
Fransızlar bu transfer için Tottenham'a 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Hojberg'in İngiliz ekibiyle sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecekti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon toplamda 39 maça çıkarken skor katkısı veremedi.