Spor

Galatasaray Fenerbahçe'nin de istediği yıldız sol bek ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor

Haber Merkezi
09:29 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 09:50 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız sol bek ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

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Uzun süredir bir sol bek transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, yıldız oyuncu da Fenerbahçe'nin önüne geçmiş durumda.

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Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrasında sol bek bölgesi için görüşmeler yapan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da bulduğunu düşünmüştü.

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Fakat yapılan son görüşmeler sonrasında Fenerbahçe bu transferde bir adım geriye düştü.

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus'ta kadroda düşünülmeyen Filip Kostic için devrede.


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Sarı lacivertliler de oyuncunun menajeriyle bağlantı kurdu.


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Fakat Fanatik'in haberine göre, Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaşmak üzere.


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31 yaşındaki oyuncuyu ikna eden sarı kırmızılılar, bu transferi kısa süre içerisinde açıklayacak.


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Filis Kostic'in de önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

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#galatasaray
#fenerbahçe
#kostic
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