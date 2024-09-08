Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız sol bek ile anlaşma sağladı.

1 / 10 Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

2 / 10 Uzun süredir bir sol bek transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, yıldız oyuncu da Fenerbahçe'nin önüne geçmiş durumda.

3 / 10 Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrasında sol bek bölgesi için görüşmeler yapan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da bulduğunu düşünmüştü.

4 / 10 Fakat yapılan son görüşmeler sonrasında Fenerbahçe bu transferde bir adım geriye düştü.

5 / 10 İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus'ta kadroda düşünülmeyen Filip Kostic için devrede.



6 / 10 Sarı lacivertliler de oyuncunun menajeriyle bağlantı kurdu.



7 / 10 Fakat Fanatik'in haberine göre, Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaşmak üzere.



8 / 10 31 yaşındaki oyuncuyu ikna eden sarı kırmızılılar, bu transferi kısa süre içerisinde açıklayacak.



9 / 10 Filis Kostic'in de önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor.