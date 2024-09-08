Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız sol bek ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.
Uzun süredir bir sol bek transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, yıldız oyuncu da Fenerbahçe'nin önüne geçmiş durumda.
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrasında sol bek bölgesi için görüşmeler yapan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da bulduğunu düşünmüştü.
Fakat yapılan son görüşmeler sonrasında Fenerbahçe bu transferde bir adım geriye düştü.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus'ta kadroda düşünülmeyen Filip Kostic için devrede.
Sarı lacivertliler de oyuncunun menajeriyle bağlantı kurdu.
Fakat Fanatik'in haberine göre, Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaşmak üzere.
31 yaşındaki oyuncuyu ikna eden sarı kırmızılılar, bu transferi kısa süre içerisinde açıklayacak.
Filis Kostic'in de önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor.