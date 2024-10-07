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Galatasaray yıldız oyuncu için 'sakat' demişti: Federasyondan resmi açıklama geldi

Galatasaray yıldız oyuncu için 'sakat' demişti: Federasyondan resmi açıklama geldi

Haber Merkezi
14:127/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın kendilerine yönelik yapmış olduğu açıklamayla ilgili bir duyuru yaptı.

Galatasaray'ın sakat olduğu için 'Senegal A Milli Takımı'na katılamaz' dediği İsmail Jakobs için resmi açıklama geldi.

Senegel Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımında yer alamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister."


"Bu bilginin ardından Federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu."


"Ancak Federasyon, İsmail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından Pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti."


"Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti."


"Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve Pazartesi sabahı milli takıma geri döndü. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek."

#Galatasaray
#İsmail Jakobs
#Senegal

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