Galatasaray yıldız oyuncu için 'sakat' demişti: Federasyondan resmi açıklama geldi

Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın kendilerine yönelik yapmış olduğu açıklamayla ilgili bir duyuru yaptı.

1 /7 Galatasaray'ın sakat olduğu için 'Senegal A Milli Takımı'na katılamaz' dediği İsmail Jakobs için resmi açıklama geldi.

2 /7 Senegel Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



3 /7 "Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımında yer alamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister."



4 /7 "Bu bilginin ardından Federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu."



5 /7 "Ancak Federasyon, İsmail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından Pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti."



6 /7 "Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti."

