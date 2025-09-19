Galatasaray yönetiminden ilk açıklama: ‘Bunu sahaya yansıttık!’

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1’lik ağır bir yenilgi aldı. Maç sonrası sarı-kırmızılı yönetimden ilk açıklama geldi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, maça iyi başladıklarını belirterek, "Galatasaray, kuruluş felsefesi Avrupa'da başarılı olmak, Türk olmayan takımları yenmek. Türkiye şampiyonluğuna amaç değil araç gözüyle bakan camiayız. Aslında maça iyi başlandı.
Bambaşka sonuca gidebilecek maçtı. Takıma güvenimiz devam ediyor. Hatalar olabilir, sporda bunlar var. Kötü başlangıca rağmen sonuna kadar inancımız devam ediyor. Bu sezon bambaşka bir performans sergileyeceğiz" dedi.
Eintracht Frankfurt mağlubiyeti için "Nazar olsun diyelim" ifadesini kullanan Timur Kuban, "Aslına bakarsanız dün akşam bunu sahaya yansıttık. Sadece devamı gelmedi. Sezon başında bu tip şeyler olabilir. Taraftarlarımızın inançlarında değişiklik olduğunu düşünmüyorum.
Okan hocamız ve takımımızın yıllardır neleri başardığımızı ortaya koymuş bir performans sergiliyorlar. Bugüne kadar açıkçası tarih anlamında çok değişik şeylere imza attılar. Bambaşka rekorlar kırmış bir ekipten bahsediyoruz, bu sene çok daha güçlendi. Kötü başlangıç oldu, nazar olsun diyelim" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar alacaklarına inandıklarını aktaran Kuban, "Mükemmel şekilde performansımızın devam edeceğine hatta birçok kişinin hiç beklemediği maçlarda inanılmaz sonuçlar alacağımıza inancımız devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.