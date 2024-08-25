Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys ile oynanan ilk maça Alman hakemin atanmasına tepki göstermiş ve rövanş maçını Azerbaycanlı bir ismin yönetmesini talep etmişti. UEFA, salı günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın hakemini duyurdu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımıyla 27 Ağustos Salı günü yapacağı maçın hakemi belli oldu.
Salı günü RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada Espen Eskas düdük çalacak.
Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Mohammad Usman Aslam olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollandalı Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev yapacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a 3-2 mağlup oldukları maç sonrası Alman hakem Daniel Siebert'in yönetimini eleştirmişti.
Okan Buruk, "Ben tribündeydim cezamdan ötürü, tribünden seyrederken hakemin oyunu yönetmesi beni rahatsız etti. Hep oyunu durdurdu. Gereksiz kartlar gösterdi. Bir kartı yazması bir dakika sürdü. Bu seviyede çok daha fazlasını bekliyor, hayal ediyorsunuz. İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Oyuncularınızla problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama atamalarda... Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Arabayla gelmiştir buraya hakem. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanş maçına Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.