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Galatasaray'a Malmö maçı öncesi müjde: Takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'a Malmö maçı öncesi müjde: Takımla çalışmalara başladı

16:1110/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılara sakatlığı bulunan başarılı futbolcudan iyi haber geldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



#Galatasaray
#Abdülkerim Bardakcı
#Malmö

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