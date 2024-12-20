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Galatasaray'a yeni golcü

Galatasaray'a yeni golcü

Umut Yılmaz
09:3020/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet hattında eksiklik yaşamaya başlayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, finansal olarak zor günlerden geçen Lyon'un golcüsü için görüşmelere başladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sezonu kapatması, Victor Osimhen'in yoğun fikstürle birlikte zaman zaman sakatlıklar geçirmesi sebebiyle santrfor arayışları başladı.

Bu sezon hem Türkiye hem Avrupa'da şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. 

Galatasaray'ın gündemine Olimpik Lyon'dan Georges Mikautadze geldi. Futbolcu ve kulübüyle temaslara başlayan sarı-kırmızılılar, transfer şartları için bilgi aldı. 

Finansal olarak zor bir dönemden geçen Lyon, kadrosundan bazı isimlerle yolları ayırmayı planlıyor.  

Sezon başında Mikautadze'ye 18.5 milyon euro ödeme yapan Fransız kulübü, 24 yaşındaki oyuncuyu satarak rahatlamak istiyor.

Galatasaray'ın aklındaki ilk fikrin ise satın alma opsiyonlu kiralama yönetimi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar olumlu bir performans gösterirse Gürcü futbolcunun bonservisini almayı planlıyor.

Lyon formasıyla 20 maça çıkan Mikautadze, 6 gol atıp 1 asist kaydetti. 

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Georges Mikautadze

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