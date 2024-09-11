Galatasaray'a Yusuf Demir piyangosu: Ayrılık çok yakın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadro planlamasında düşünmediği sağ kanat oyuncusu Yusuf Demir'e Süper Lig'den talip çıktı. Transferin kapanmasına kısa bir süre kala 21 yaşındaki futbolcunun ayrılığı yakın. İşte detaylar...
Galatasaray'da transferin kapanmasına iki gün kala hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği genç oyuncu ile yollar ayrılmak üzere.
Sarı-kırmızılılarda beklentileri bir türlü karşılayamayan Yusuf Demir'e talip çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray'a kiralama teklifini yaptı.
21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşma sağlamasını beklediği öğrenildi.
Geride bıraktığımız sezonu Basel'de kiralık olarak geçiren Demir, toplamda 13 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.
Yusuf Demir, 2022/23 sezonunda Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.