Galatasaray'da 7 futbolcuyla yollar ayrılıyor: Osimhen'in bonservisi için kaynak hazır

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, 7 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor. Sarı kırmızılılar, bu oyunculardan gelecek parayla Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor.
Galatasaray'da gelecek sezon öncesi 7 futbolcunun ayrılığı gündeme geldi.
Bu ayrılıklar yaşanırsa, sarı kırmızılı takım dev bir gelir elde etmiş olacak.
Buradan gelecek olan gelirle Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alacak.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Derrick Köhn ve Elias Jelert kadroda düşünülmüyor.
Sarı kırmızılı teknik heyet, bu oyuncuların üstünü çizdi.
Ayrıca Frankowski ve Alvaro Morata’nın durumları ise şüpheli.
Galatasaray’ın bu oyuncuların satışından yaklaşık 50 milyon euro gelir beklediği ifade edildi.