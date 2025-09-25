Yeni Şafak
Galatasaray'da alarm verildi! Okan Buruk'u düşündüren tablo

17:2125/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Süper Lig'de son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray yarın Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Sonrasında ise sarı-kırmızılıları yoğun bir fikstür bekliyor. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e 6'da 6 ile başlayarak önemli bir başarı elde etti. Sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar bu başarıyı devam ettirerek Trendyol Süper Lig'de 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar diğer yandan mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etmeyi planlıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray'ı bu kulvarlarda ise zorlu bir fikstür bekliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.


30 Eylül'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Aslan, Liverpool maçından 5 gün sonra ise Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı misafir edecek.

Milli aranın ardından RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek olan Cimbom, sonraki 3 maçını ise RAMS Park'ta oynayacak. Galatasaray, Bodo Glimt, Göztepe ve Trabzonspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, 5 Kasım'da ise Devler Ligi'nde Hollanda'nın önde gelen ekiplerinden Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.


Galatasaray, 1.5 aylık zorlu maratonda 8 kritik maça çıkacak.

#Galatasaray
#Liverpool
#Okan Buruk
