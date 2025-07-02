Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcuya veda etti.
Galatasaray bir süredir konuşulan ayrılığı resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonu başında transfer ettiği Kerem Demirbay'a veda etti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli futbolcu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor'la anlaşmaya vardı.
Tecrübeli futbolcu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor'la anlaşmaya vardı.
Galatasaray'da 76 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 10 asistle oynadı.
Demirbay bu süreçte Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer kez şampiyonluk yaşadı.