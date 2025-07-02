Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.