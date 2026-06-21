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Galatasaray'da flaş karar: Icardi giderse kaptan o isim olacak

Galatasaray'da flaş karar: Icardi giderse kaptan o isim olacak

17:2921/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması gündemde... Arjantinli golcünün gitmesi durumunda ise sarı-kırmızılılarda kaptanlık pazubendi o isme geçecek.

Galatasaray ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Spor yazarı Levent Tüzemen, Icardi'nin takımdaki geleceği, Galatasaray'ın gelecek sezonki kaptanının kim olacağı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Libero TV YouTube kanalına konuşan Levent Tüzemen, Arjantinli golcüye yeni sözleşme için teklif yapıldığını 30 Haziran'a kadar süre verildiğini belirtti ve "Ancak Galatasaray'ın bu haliyle Icardi ile devam etmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Sarı kırmızılıların daha dinamik ve Avrupa'da da sorun yaratmayacak bir santrfor alacağını savunan Tüzemen, bir aksilik olmadığı takdirde Galatasaray'ın takım kaptanının değişeceğini de öne sürdü.


Deneyimli gazeteci, Mauro Icardi ile yolların ayrılması halinde sarı kırmızılı takımda kaptanlık pazubendinin Victor Osimhen'e verileceğini belirtti. Levent Tüzemen "Osimhen kaptan olacak Galayasaray'da. İşin gerçeği bu. Oynayan, hak eden bir oyuncu." diyerek sözlerini tamamladı.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
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