Galatasaray’da Uğurcan Çakır şoku: Okan Buruk maç sonu kötü haberi verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, kritik bir sakatlık yaşayan kaleci Uğurcan Çakır hakkında konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, bu maçta kalecisi Uğurcan Çakır'ı da kaybetti.
Monaco karşısında penaltı kurtaran milli file bekçisi daha sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın bir sonraki maçta oynamasının zor olduğunu açıkladı.
Okan Buruk'un Monaco maçı sonrası basın toplantısındaki sözleri şu şekilde:
"Şu anda gözüken bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR'ı daha sonra belli olacak. O yüzden çıkmak zorunda kaldı. Oynamayı denedi ama üst adalesindeki zorlanma, sahada kalmasını sağlamadı.
Çok fazla sakatlık yaşadık. Bir tek kalecilerimize bir şey olmamıştı, bu maçta da kaleci sakatlandı. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Futbolda bu var.
En kısa zamanda oyuncularımızı geri döndürüp, kadromuzu tamamlayıp, tüm takımımızı bir arada görmeye çalışacağız. Şimdi bir de Afrika Kupası var... Dört oyuncumuz oraya gidecek... Bizim için zor bir süreç."