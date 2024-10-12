Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Sahalara ne zaman dönecek?

Sarı-kırmızılılarda milli ara nedeniyle verilen beş günlük iznin ardından çalışmalar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kaldığı yerden devam etti. Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve sahalardan uzak kalan Victor Osimhen çalışmalara başladı.
Galatasaray'da milli ara için verilen beş günlük iznin ardından çalışmalar kaldığı yerden başladı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulanan Victor Osimhen'den iyi haber geldi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Victor Osimhen, kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı."
Nijeryalı futbolcunun 23 Ekim Çarşamba günü Elsborg ile oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.