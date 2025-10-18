Galatasaray'dan dev ödeme

Galatasaray, UEFA'nın borçsuzluk kriterlerini bir kez daha sorunsuz geçti. Yaz transferinde 150 milyon euroluk yatırım yapan sarı-kırmızılılar, maaş ve bonservis taksitlerinde 40 milyon euroluk ödemeyi tamamladı. Galatasaray'ın mali yükünü ise büyük ölçüde UEFA Şampiyonlar Ligi gelirleri hafifletti.
Galatasaray, bir UEFA borçsuzluk dönemini de daha geride bıraktı.
Yaz transfer döneminde kesenin ağzını açan ve yaklaşık 150 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, takımın maaş bütçesini de oldukça yükseltmişti.
Yüklü maaş ve bonservis taksiti ödemesi bulunan Galatasaray, UEFA'ya sorunsuz şekilde 'borçsuzluk kağıdı' gönderdi.
Sponsorluk gelirlerini arttıran, mağazacılıkta rekor satışlara imza atan sarı-kırmızılı kulüp, tam 40 milyon euro ödeme gerçekleştirdi.
Futbolcuların tüm maaşları hesaplarına geçerken, başka kulüplere de vadesi gelen transfer ödemeleri gönderildi.
Kulübün yaptığı büyük ödemenin en büyük kısmını UEFA karşıladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, ekim ayı içerisinde ilk ödemeyi aldı. Yaklaşık 25 milyon euro sarı-kırmızılı kulübün hesaplarına geçti.
Galatasaray, Devler Ligi'nde kazanacağı her maç için 2.1 milyon euro, her beraberlik için de 700 bin euro almaya devam edecek. Sarı-kırmızılı takım ayrıca play-off turuna gelirse 1 milyon euro, son 16 turuna kalırsa 11 milyon euro alacak.