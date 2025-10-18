Galatasaray'dan dev ödeme

Galatasaray, Devler Ligi'nde kazanacağı her maç için 2.1 milyon euro, her beraberlik için de 700 bin euro almaya devam edecek. Sarı-kırmızılı takım ayrıca play-off turuna gelirse 1 milyon euro, son 16 turuna kalırsa 11 milyon euro alacak.