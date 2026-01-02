Galatasaray'dan sürpriz hamle! Icardi'ye önerilecek yeni maaş belli oldu

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldıza önereceği yeni sözleşmesinin detayları belli oldu.
Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri Mauro Icardi'nin geleceği. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcü için planladığı yol haritası belli oldu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'ye şu anda kazandığı 10 milyon euroluk ücretin yarıya düşürülmesi şartıyla 2 yıllık sözleşme teklif edecek.
Yönetimin önümüzdeki günlerde deneyimli santrforla resmi görüşmelere başlayacağı aktarıldı.
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 110 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 70 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi. Icardi'nin piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.