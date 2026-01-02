Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Icardi'ye önerilecek yeni maaş belli oldu

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Icardi'ye önerilecek yeni maaş belli oldu

15:512/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldıza önereceği yeni sözleşmesinin detayları belli oldu.

Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri Mauro Icardi'nin geleceği. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcü için planladığı yol haritası belli oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'ye şu anda kazandığı 10 milyon euroluk ücretin yarıya düşürülmesi şartıyla 2 yıllık sözleşme teklif edecek. 

Yönetimin önümüzdeki günlerde deneyimli santrforla resmi görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 110 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 70 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi. Icardi'nin piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konutları ne zaman teslim edilecek? İşte ilk teslimat için verilen tarih