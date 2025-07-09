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Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama geldi: Transfer tarihi duyuruldu

Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama geldi: Transfer tarihi duyuruldu

Haber Merkezi
13:409/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için artık saatleri sayıyor. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Osimhen ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Galatasaray geride bıraktığımız sezon kiralık olarak formasını giyen Victor Osimhen'in bonservisini alıyor.

Dünya devleriyle bu transferde yarışan sarı kırmızılılar mutlu sona ulaşmak üzere.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Osimhen ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve tarih verdi.

Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray bu sene direkt Şampiyonlar Ligi'nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor."

"Osimhen şu an da Napoli'nin futbolcusu. Abdullah Kavukçu bu transfer için başkanımız tarafından görevlendirildi."

"Biz transfer sezonu açılmadan Leroy Sane'yi transfer ettik."

"Osimhen ile ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Bu iş 48 saat içerisinde çözülür."

"Her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey Galatasaray sevgisidir."

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