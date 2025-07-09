Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama geldi: Transfer tarihi duyuruldu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için artık saatleri sayıyor. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Osimhen ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

1 /9 Galatasaray geride bıraktığımız sezon kiralık olarak formasını giyen Victor Osimhen'in bonservisini alıyor.

2 /9 Dünya devleriyle bu transferde yarışan sarı kırmızılılar mutlu sona ulaşmak üzere.

3 /9 Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Osimhen ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve tarih verdi.

4 /9 Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

5 /9 "Galatasaray bu sene direkt Şampiyonlar Ligi'nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor."

6 /9 "Osimhen şu an da Napoli'nin futbolcusu. Abdullah Kavukçu bu transfer için başkanımız tarafından görevlendirildi."

7 /9 "Biz transfer sezonu açılmadan Leroy Sane'yi transfer ettik."

8 /9 "Osimhen ile ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Bu iş 48 saat içerisinde çözülür."