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Galatasaray'ı kızdıran takas teklifi: Hakan Çalhanoğlu...

Galatasaray'ı kızdıran takas teklifi: Hakan Çalhanoğlu...

09:4417/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Inter'in takas talebi sonrası masadan kalktığı belirtildi.

Son olarak Leroy Sane'yi transfer eden Galatasaray, gündemine Hakan Çalhanoğlu'nu aldı. 

Transfer için Inter ile görüşmeler başlarken İtalyan ekibinden gelen talep canları sıktı.

Galatasaray, Inter’den ayrılma durumu ortaya çıkan Hakan Çalhanoğlu’nun durumunu netleşmesini beklerken, İtalyanlardan takas önerisi geldi. Milliyet'in haberine göre İtalyan ekibi, bonservisi için 30-40 milyon euroların konuşulduğu Hakan Çalhanoğlu ile Gabriel Sara’nın takasını istedi. Sarı-kırmızılıların şiddetle bunu reddettiği bildirildi.

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşında olup yıllık maliyeti 8 milyon euroyu bulan Hakan Çalhanoğlu ile 25 yaşında ve yıllık maliyeti 2 milyon 750 bin euro olan Gabriel Sara’nın takasını doğru bulmadığı ve masadan kalktığı aktarıldı.

İtalyan ekibinin, bonservisli satış için ise geri adım atmayıp 30 milyon euronun altına inmeyeceği iddia edildi. Inter’den ayrılmaya sıcak bakan ve Galatasaray’a gelmeyi kabul eden Hakan’ı, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımına giden hocası Inzaghi özellikle isterken, milli futbolcuyla Katar’dan bir takımın daha ilgilendiği öğrenildi.

Bu arada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, Hakan Çalhanoğlu ile telefonda yaptığı görüşmenin sızmasından dolayı rahatsız olduğu belirtildi. Futbolcunun babası da oğlunu sarı-kırmızılı takımda görmek istiyor.

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