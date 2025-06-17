Galatasaray'ı kızdıran takas teklifi: Hakan Çalhanoğlu...

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşında olup yıllık maliyeti 8 milyon euroyu bulan Hakan Çalhanoğlu ile 25 yaşında ve yıllık maliyeti 2 milyon 750 bin euro olan Gabriel Sara’nın takasını doğru bulmadığı ve masadan kalktığı aktarıldı.