Galatasaray’ın bel kemiği Fenerbahçe derbisi öncesi kart sınırında!

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda takımın en önemli isimlerinden biri bu maça kart sınırında çıkıyor. Detaylar haberimizde.
Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hayati bir riskle hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin orta sahasındaki en kritik isim olan Lucas Torreira, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.
Ligde 3 sarı kartı bulunan Uruguaylı oyuncu, yarın (22 Kasım Cumartesi) RAMS Park'ta oynanacak mücadelede bir kart daha görmesi durumunda, gelecek haftaki hayati Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Teknik heyetin Torreria’ya bu maçta kart görmemesi konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.