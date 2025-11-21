Galatasaray’ın bel kemiği Fenerbahçe derbisi öncesi kart sınırında!

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda takımın en önemli isimlerinden biri bu maça kart sınırında çıkıyor. Detaylar haberimizde.

1 /4 Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hayati bir riskle hazırlanıyor.



2 /4 Sarı-kırmızılı ekibin orta sahasındaki en kritik isim olan Lucas Torreira, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.



3 /4 Ligde 3 sarı kartı bulunan Uruguaylı oyuncu, yarın (22 Kasım Cumartesi) RAMS Park'ta oynanacak mücadelede bir kart daha görmesi durumunda, gelecek haftaki hayati Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

