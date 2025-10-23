Galatasaray'ın Bodo galibiyeti Avrupa basınına damga vurdu: 'Canavar modunda'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yenerek puanını 6'ya taşıdı. Galatasaray'ın bu galibiyeti, Avrupa basınına da damga vurdu.
Galatasaray'ın bu galibiyeti, Avrupa basınına da damga vurdu. İşte atılan başlıklar:
BBC: "Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında rahat bir şekilde üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi galibiyetini alırken Victor Osimhen iki gol atıp bir de gol attırdı. Takımına galibiyeti getiren isim olan Osimhen maçın en iyi oyuncusuydu."
Kicker: "Sahada bir gerçek vardı: Osimhen"
Goal: "Artık ona Bay Şampiyonlar Ligi deyin"
AS: "Osimhen ile her şey daha kolay. Nijeryalı forvet iki gol attı ve daha fazla gol atma şansı da yakaladı. Şampiyonlar Ligi takımının forveti olarak karşılaşmada öne çıktı."
Mundo Deportivo: "Osimhen canavar modunda"
Foot Mercato: "Osimhen 5 gol atabilirdi"
L’Équipe: "İstanbul’da Osimhen rüzgarı, her anlamda fark oluşturdu"