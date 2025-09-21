Galatasaray’ın dünyaca ünlü kaleci transferinde flaş iddia: Meğer bu yüzden iptal olmuş!

Yaz transferinde Muslera sonrası kaleye Uğurcan Çakır'ı transfer eden Galatasaray, Inter’in kalecisi Yan Sommer ile neredeyse el sıkışmıştı. Sarı-kırmızılıların transferden vazgeçme sebebi ortaya çıktı.
Yaz transfer döneminde Fernando Muslera'dan boşalan kaleci bölgesini Uğurcan Çakır ile dolduran Galatasaray hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Tutto Mercato Web'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım, öncelikli transfer hedefi olan Yann Sommer'den yaşı sebebiyle vazgeçti.
Çizme devi Inter'in, 2026'ya kadar sözleşmesi olan oyuncusu için 7 milyon Euro bonservis talep ettiği ancak Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmediği aktarıldı.
2025/26 sezonunda Inter forması ile tüm kulvarlarda 4 maça çıkan Yann Sommer; kalesinde 6 gol görürken, 1 maçta gol yemedi.