Galatasaray’ın dünyaca ünlü kaleci transferinde flaş iddia: Meğer bu yüzden iptal olmuş!

14:1121/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yaz transferinde Muslera sonrası kaleye Uğurcan Çakır'ı transfer eden Galatasaray, Inter’in kalecisi Yan Sommer ile neredeyse el sıkışmıştı. Sarı-kırmızılıların transferden vazgeçme sebebi ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminde Fernando Muslera'dan boşalan kaleci bölgesini Uğurcan Çakır ile dolduran Galatasaray hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.


Yaz transfer döneminde Fernando Muslera'dan boşalan kaleci bölgesini Uğurcan Çakır ile dolduran Galatasaray hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.


Tutto Mercato Web'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım, öncelikli transfer hedefi olan Yann Sommer'den yaşı sebebiyle vazgeçti.


Çizme devi Inter'in, 2026'ya kadar sözleşmesi olan oyuncusu için 7 milyon Euro bonservis talep ettiği ancak Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmediği aktarıldı.


2025/26 sezonunda Inter forması ile tüm kulvarlarda 4 maça çıkan Yann Sommer; kalesinde 6 gol görürken, 1 maçta gol yemedi.


#Galatasaray
#Yann Sommer
#Muslera
