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Galatasaray'ın eski yıldızını istemiş! Çağdaş Atan'dan flaş transfer itirafı

Galatasaray'ın eski yıldızını istemiş! Çağdaş Atan'dan flaş transfer itirafı

12:596/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
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Trendyol Süper Lig takımlarından Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, kulübün transfer gündemine dair konuştu. Atan, Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Çağdaş Atan, kulübün transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan başarılı teknik adam, Galatasaray'ın eski yıldızını çok istediklerini ama alamadıklarını söyledi.

Çağdaş Atan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Bizzat Trippier ile FaceTime görüşmesi yaptım... Alex Telles'i çok getirmeye çalıştık; Reguilon ile görüştük... Onur Bulut transferini de son ana kadar kovaladık. O transferlerin olması durumunda çok daha rahat bir pozisyonda olabilirdik."

"Bir sağ bek ve bir sol bek almak zorundayız..."

"Berat Özdemir, takımımda görmek istediğim bir oyuncuydu. Pas kalitesi, şut kalitesi... Rakip olarak oynadığımızda fiziğinin de bu kadar kaliteli olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Tam bir 6 numara... Bizim Berat'tan beklediğimiz, oyun standardı."

"Piatek ceza sahası içerisinde çok acımasız, çok iştahlı, sadece gol atmaya istekli bir oyuncu haline geldi. Şu anda Polonya Milli Takımı'na da devamlı gidiyor. Hakkında büyük rakamlar telaffuz ediliyor. Bizimle olmaktan mutlu."

#Galatasaray
#Çağdaş Atan
#Başakşehir

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