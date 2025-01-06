Galatasaray'ın eski yıldızını istemiş! Çağdaş Atan'dan flaş transfer itirafı

Çağdaş Atan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Bizzat Trippier ile FaceTime görüşmesi yaptım... Alex Telles'i çok getirmeye çalıştık; Reguilon ile görüştük... Onur Bulut transferini de son ana kadar kovaladık. O transferlerin olması durumunda çok daha rahat bir pozisyonda olabilirdik."