Galatasaray'ın maç günü paylaşımı yeniden gündem oldu! İlginç tesadüf

12:4422/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım rakibini 3-0 mağlup ederken, kulüpten yapılan maç günü paylaşımı yeniden gündem oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların yaptığı maç günü paylaşımı gündem oldu.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi 21 Aralık tarihinin ilk dakikalarında sosyal medya hesabından "Maç günü" paylaşımı yapmış ve ilgili görselde Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Gabriel Sara'nın fotoğraflarını kullanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken golleri "Maç günü" paylaşımının görselindeki Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Gabriel Sara'nın atması dikkat çekti.


Bu tesadüf, sosyal medyada gündem oldu ve taraftardan büyük etkileşim aldı.


