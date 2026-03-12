Yeni Şafak
Galatasaray’ın turu geçerse kazanacağı rakam belli oldu: Rekor gelir için sadece 90 dakika!

13:3812/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Liverpool’u İstanbul’da deviren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kalırsa UEFA’dan dev bir prim daha alacak. Sarı-kırmızılıların katılım payından yayın gelirine kadar toplam geliri belli oldu. İşte detaylar.

Galatasaray, taraftarı önünde Liverpool'u mağlup ederek 18 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.


Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini eleyip çeyrek finale yükselmesi halinde ciddi bir gelir elde edecek.


12,5 MİLYON EURO DAHA


Cimbom, son 8 takım arasına kalmayı başarırsa UEFA'dan 12.5 milyon Euro daha kazanacak.



Turnuvaya katılım payı olarak 18.62 milyon Euro alan Galatasaray, lig aşamasında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde performans primlerinden 7 milyon Euro gelir sağladı.


Bunun yanı sıra lig sıralamasından 5.08 milyon Euro, yayın gelirlerinden 8.41 milyon Euro ve UEFA katsayı payından 2.42 milyon Euro kazandı.


Play-off turu oynadığı için 1 milyon Euro daha alan sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmenin ödülü olarak da 11 milyon Euro elde etti.


TOPLAM 66 MİLYON EUROYA ÇIKACAK


Bu gelirlerle birlikte Galatasaray'ın kasasına giren toplam tutar 53.5 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselirse bu rakam 66 milyon Euro'ya çıkacak. 


