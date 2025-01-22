Galatasaraylı futbolcu Kiev maçı sonrasında tribünlere çok sinirlendi: Önce Muslera sonra o isyan etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Galatasaraylı futbolcu, sarı kırmızılı taraftarlara çok sinirlendi.
UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev’i konuk etti. RAMS Park’ta saat 18.30’da başlayan karşılaşmada Estonya Futbol Federasyonu’ndan Kristo Tohver düdük çaldı. Tohver’in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga üstlendi.
Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, 3 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’yı performansından dolayı ıslıklayarak, tepki gösterdi.
Muslera maçın ardından direkt soyunma odasına giderken, Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuncular, Muslera’yı teselli etti. Bir grup taraftarlar da deneyimli kaleciye destek vererek, tezahüratlarda bulundu.
Maça 11’de başlayan Fernando Muslera, 90 dakika oynadı.
Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadı.
Yenilenen formatında "Kupa 2"de iç sahadaki ilk 3 müsabakadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü mücadelesinden 3 puan çıkartamadı.
Karşılaşma sonrasında Torreira taraftarlara tepki gösterdi.
Mücadele sonrasında tribünlere doğru hareket eden futbolcular, bazı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Bunun üzerine Torreira, formasındaki armayı tribünlere gösterdi.
Torreira'nın, tribünlerin tepkisine çok sinirlendiği görüldü.
Takım arkadaşları, Torreira'yı sakinleştirmeye çalıştı.