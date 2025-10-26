Galatasaraylı futbolculara maç öncesi sürpriz telefon

Galatasaraylı futbolcular, Göztepe maçı öncesi soyunma odası tünelinde sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yayıncı kuruluş o anları paylaştı.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Maçın başlamasına dakikalar kala sarı-kırmızılı futbolculara sürpriz bir telefon geldi.
Babasının rahatsızlığından dolayı özel izinle ülkesine giden Lucas Torreira, mücadele öncesi takım arkadaşlarını telefonla aradı.
Uruguaylı futbolcu, görüntülü konuşarak takım arkadaşlarına başarı dileğinde bulundu.
Victor Osimhen'in telefondaki Torreira'ya eliyle 'kalp' işareti yaptığı görüldü.
İşte yayıncı kuruluş tarafından paylaşılan o anlar