"Galatasaraylı mısınız?" sorusu Yüksel Yıldırım'ı kızdırdı: Verdiği cevap olay oldu

Kulüpler Birliği Toplantısı'nda yaşanan gerginliğin yankıları sürüyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, "Bana öyle bir şey söyleseydi gider ağzını burnunu kırardım" ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca "Siz Galatasaraylı mısınız?" sorusuna da çok konuşulacak bir cevap verdi.
Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk arasında yaşanan gerginlik gündemdeki yerini koruyor.
Lider Haber'e konuşan Yüksel Yıldırım, Barış Göktürk'ün kendisine yönelik "Ayağa kalkarım, döverim, burnunu kırarım" dediği yönündeki iddialara sert yanıt verdi.
Yıldırım, "Buna inanıyor musunuz? 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin! Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi? Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemez de! Yeter ya! Çok mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı, 'Böyle bir şey yok, ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum, kolpacı' dedi. Ben şaşırdım" ifadelerini kullandı.
"Tek muhatabım Aziz Yıldırım" açıklamasını da doğrulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Evet dedim. O zat, Barış gitmiş, Gazi Koşusu'nda konuşmuş, bana haberi gönderdiler. Haddini bileceksin! Biz de Aziz Başkan'ı tanıyoruz. Yüksel Yıldırım'ın muhatabı Aziz Başkan olur. Başkaları olamaz. Olacaksa Aziz Başkan'dan yazılı kağıt getirir. Cumhurbaşkanı gidiyor Cumhurbaşkanıyla konuşuyor, bakanla konuşmuyor. Bana saygı yok. Barış Bey benim muhatabım değil, bu kadar açık ve net."
Kendisine yöneltilen "Siz Galatasaraylı mısınız?" sorusuna sinirlenen Yüksel Yıldırım, "Niye soruyorsun bu soruyu. Kör göze parmak sokar gibi. Ben Samsunspor başkanıyım ve Samsunsporluyum. Çocukluğumda ikinci takımım Galatasaray'dı. Neyi konuşuyoruz? Tüm Türkiye, Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray sevgisi... Ben Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı tutsaydım ne olacaktı? Diğerleri de bana sallayacaktı. İyi ben Galatasaray'ı bıraktım, Beşiktaşlı oldum, haydi ne diyecekler şimdi. Bu saatten sonra ben Beşiktaşlıyım haydi buyurun! Beşiktaş'ı yenmeyecek miyim, maç mı satacağım, böyle salaklık olur mu! Yeter artık, bana adam gibi soru sorun!" diye konuştu.