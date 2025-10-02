Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

18:242/10/2025, Perşembe
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ikinci hafta karşılaşmalarının ardından en iyi ilk 11 açıklandı. Kadroda tek bir Galatasaraylı futbolcu yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ikinci hafta karşılaşmalarının ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi zafer elden eden Galatasaray'dan tek bir futbolcu, ilk 11'de yer aldı.

Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır haftanın kadrosunda kendisine yer buldu. 29 yaşındaki kaleci, Liverpool maçını 4 kurtarışla tamamlamıştı.

İşte Şampiyonlar Ligi 2. haftanın ilk 11'i;

Uğurcan Çakır, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Sabitzer, Odegaard, Pepe, Hauge, Mbappe, Hojlund.

