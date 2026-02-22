Galatasaraylı yıldızla ilgili gündem olan yorum: Takımı şampiyonluktan edecek

Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olduğu maçın ardından yorumcu Atakan Kurt, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir darbe aldı.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini yaşarken 55 puanda kaldı.
Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, santrfor hattında Mauro Icardi’ye görev verdi. Ancak Arjantinli golcü etkisiz bir performans sergiledi ve ilk yarının sonunda oyundan alındı.
YouTube kanalı Sıfır TV’de karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Atakan Kurt, Icardi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Kurt, "2 sene üst üste Galatasaray’ı şampiyon yapan Icardi, bence bu sene Galatasaray’ı şampiyonluktan eden adam olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.