Galatasaraylı yıldızla ilgili gündem olan yorum: Takımı şampiyonluktan edecek

Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olduğu maçın ardından yorumcu Atakan Kurt, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

1 /5 Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

2 /5 Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini yaşarken 55 puanda kaldı.

3 /5 Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, santrfor hattında Mauro Icardi’ye görev verdi. Ancak Arjantinli golcü etkisiz bir performans sergiledi ve ilk yarının sonunda oyundan alındı.

4 /5 YouTube kanalı Sıfır TV’de karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Atakan Kurt, Icardi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.