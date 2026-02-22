Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldızla ilgili gündem olan yorum: Takımı şampiyonluktan edecek

Galatasaraylı yıldızla ilgili gündem olan yorum: Takımı şampiyonluktan edecek

09:4322/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olduğu maçın ardından yorumcu Atakan Kurt, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini yaşarken 55 puanda kaldı.

Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, santrfor hattında Mauro Icardi’ye görev verdi. Ancak Arjantinli golcü etkisiz bir performans sergiledi ve ilk yarının sonunda oyundan alındı.

YouTube kanalı Sıfır TV’de karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Atakan Kurt, Icardi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Kurt, "2 sene üst üste Galatasaray’ı şampiyon yapan Icardi, bence bu sene Galatasaray’ı şampiyonluktan eden adam olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Atakan Kurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
23-27 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ: Bu hafta TOKİ kurası hangi ilde çekilecek?