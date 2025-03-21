Galatasaraylıları korkutan sakatlık: Yıldız futbolcu bilinç kaybı yaşadı

Süper Lig'de Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da yıldız futbolcu, milli takımında korkutan bir sakatlık yaşadı. Rakip takım kalecisiyle çarpışan tecrübeli isim, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.
Brezilya, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi Sambacılar'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Raphinha ve Vinicius Junior kaydetti. Konuk takımın tek golü Luis Diaz'dan geldi.
Kolombiya'da maça ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, karşılaşmada korkutan bir sakatlık yaşadı.
Brezilya kalecisi Alisson ile çarpışan ve acı içerisinde yerde kalan Sanchez, sedye ile kenara alındı.
Kolombiya Teknik Direktörü Lorenzo, sakatlık sonrası Davinson Sanchez'i çıkardı ve yerine bir başka Galatasaraylı Cuesta'yı oyuna dahil etti.
Kısa süreli bilinç kaybı yaşadıktan sonra ayağa kalkan Davinson Sanchez, oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi.