Geceye damga vuran maç! Rangers - Athletic mücadelesinde her şey var gol yok

Ev sahibi Rangers'ta İskoçya Ligi'nde son oynanan Hibernian maçında alınan sonuçtan dolayı kalede değişim yaşandı. Jack Butland'ın yerine Liam Kelly kaleye geçerken Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, "Yapmak zorunda olduğum en zor şeylerden biri" sözleriyle bu kararı yorumladı.