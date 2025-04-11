Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Geceye damga vuran maç! Rangers - Athletic mücadelesinde her şey var gol yok

Geceye damga vuran maç! Rangers - Athletic mücadelesinde her şey var gol yok

09:5211/04/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Rangers, sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. İskoç ekibi mücadeleyi 9 kişi tamamlarken maçta yaşanan kırmızı kart, sakatlık ve VAR müdahalesi karşılaşmaya damga vurdu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Rangers ile bu sezonun favorilerinden Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı. NTV Spor'da yer alan habere göre karşılaşma golsüz tamamlansa da 90 dakika ilginç anlar yaşandı.

Ev sahibi Rangers'ta İskoçya Ligi'nde son oynanan Hibernian maçında alınan sonuçtan dolayı kalede değişim yaşandı. Jack Butland'ın yerine Liam Kelly kaleye geçerken Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, "Yapmak zorunda olduğum en zor şeylerden biri" sözleriyle bu kararı yorumladı.

Maçın 13. dakikasında Rangers'ta Robin Pröpper, Athletic Bilbao'dan Inaki Williams'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ancak VAR incelemesinin ardından kartın rengi kırmızıya döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısında eşitlik bozulmadı ve ikinci yarının da büyük bir bölümü bu skorla geçildi. Mücadelenin 76. dakikasında ise Athletic Bilbao üstünlük golünü buldu.

VAR'da yapılan incelemede ilk olarak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından Rangers'ta Dujon Sterling'in pozisyonun başlangıcında topa elle müdahale ettiği tespit edildi.

VAR'da yapılan incelemede ilk olarak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından Rangers'ta Dujon Sterling'in pozisyonun başlangıcında topa elle müdahale ettiği tespit edildi.

Penaltıya sebep olan Sterling, maçın son bölümünde sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Değişiklik hakkının bitmesi nedeniyle Rangers maçı 9 kişi tamamlamak zorunda kalırken 12 dakikalık uzatmanın ardından mücadelede 0-0 tamamlandı. 

#UEFA Avrupa Ligi
#Rangers
#Athletic Bilbao
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşına refah payı ilavesi! SSK-Bağkur, ve memur emeklisi için yeni veri geldi: Kim ne kadar maaş alacak?