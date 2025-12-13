Gedson'un soyunma odasındaki Galatasaray sözleri ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Gedson Fernandes'le ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. Portekizli futbolcunun Beşiktaş forması giydiği dönemde RAMS Park'ta oynanan debi sonrası sarı-kırmızılıların soyunma odasında giderek flaş bir itirafta bulunduğu aktarıldı. Detaylar haberimizde.
Sezon başında Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya 20,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Gedson Fernandes hakkında, siyah-beyazlı formayı giydiği döneme ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
YouTube kanalı 90+Digital’de konuşan gazeteci Yakup Çınar, Gedson Fernandes’in RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında sarı-kırmızılıların soyunma odasına gittiğini belirtti. Çınar, oyuncunun o anlarda söylediği sözleri şu ifadelerle aktardı:
"Gedson Fernandes, RAMS Park'ta oynanan bir Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında Galatasaray soyunma odasına geliyor ve 'Keşke Galatasaray forması giymeye devam etseydim' diyor."
Gedson Fernandes, Türkiye’ye ilk gelişinde kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Daha sonra Benfica'ya dönen Portekizli futbolcunun bonservisi için Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılı kulübün o dönemki başkanı Burak Elmas, transferde ağır davranınca siyah-beyazlılar oyuncuya imzayı attırmıştı.
Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray’ın, transfer listesine Gedson Fernandes’i de eklediği öne sürülüyor. Spartak Moskova’da forma giyen oyuncunun geleceği, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.