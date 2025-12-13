Gedson'un soyunma odasındaki Galatasaray sözleri ortaya çıktı

Gedson Fernandes, Türkiye’ye ilk gelişinde kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Daha sonra Benfica'ya dönen Portekizli futbolcunun bonservisi için Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılı kulübün o dönemki başkanı Burak Elmas, transferde ağır davranınca siyah-beyazlılar oyuncuya imzayı attırmıştı.