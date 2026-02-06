Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Genç futbolcunun düştüğü durum sosyal medyayı salladı: Sadece 1 saniye sahada kaldı!

Genç futbolcunun düştüğü durum sosyal medyayı salladı: Sadece 1 saniye sahada kaldı!

14:396/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Pro Ligi'nde Al-Ettifaq ile Al-Okhdood arasında oynanan maçta eşine az rastlanır bir an yaşandı. Maçın 98. dakikasında oyuna dahil olan Majed Dawran, sahaya adımını attığı saniyede hakemin bitiş düdüğüyle karşılaştı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan Al-Ettifaq ile Al-Okhdood arasındaki karşılaşmada nadir görülen bir olay yaşandı.


Al-Ettifaq, rakibi Al-Okhdood'u Georginio Wijnaldum'un 54. ve 76. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın normal süresi 90 dakika olmasına rağmen, hakem tarafından 8 dakika uzatma işaret edildi.


Maçın 98. dakikasında Al-Ettifaq teknik ekibi, Ahmed Hassan'ın yerine Majed Dawran'ı oyuna soktu.


Maçın uzatma dakikalarının son anlarında oyuna giren Al-Ettifaq oyuncusu Majed Dawran, sahaya adım atar atmaz hakem maçı bitirdi.


Al-Ettifaq, bu galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirirken, olay futbol dünyasında gülümseten bir anekdot olarak kayıtlara geçti.


#Al-Ettifaq
#Al-Okhdood
#Majed Dawran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 başvuru kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite başvuru kılavuzu nasıl, nereden görüntülenir?