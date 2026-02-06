Genç futbolcunun düştüğü durum sosyal medyayı salladı: Sadece 1 saniye sahada kaldı!

Suudi Pro Ligi'nde Al-Ettifaq ile Al-Okhdood arasında oynanan maçta eşine az rastlanır bir an yaşandı. Maçın 98. dakikasında oyuna dahil olan Majed Dawran, sahaya adımını attığı saniyede hakemin bitiş düdüğüyle karşılaştı.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan Al-Ettifaq ile Al-Okhdood arasındaki karşılaşmada nadir görülen bir olay yaşandı.
Al-Ettifaq, rakibi Al-Okhdood'u Georginio Wijnaldum'un 54. ve 76. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın normal süresi 90 dakika olmasına rağmen, hakem tarafından 8 dakika uzatma işaret edildi.
Maçın 98. dakikasında Al-Ettifaq teknik ekibi, Ahmed Hassan'ın yerine Majed Dawran'ı oyuna soktu.
Maçın uzatma dakikalarının son anlarında oyuna giren Al-Ettifaq oyuncusu Majed Dawran, sahaya adım atar atmaz hakem maçı bitirdi.
Al-Ettifaq, bu galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirirken, olay futbol dünyasında gülümseten bir anekdot olarak kayıtlara geçti.